Проверяющие в лице замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Максима Останина и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрия Сухоплюева проинспектировали отдел с канцтоварами в Metro Cash & Carry. Выяснилось, что цены на бумагу там высокие, однако ожидается снижение в ближайшее время.
По словам Останина, дефицит и наценка связаны с приостановкой выпуска бумаги в одном из регионов Северо-Западного федерального округа. У производителей возникли сложности с поставкой красителя из-за рубежа.
Представители ведомств установили, что сейчас бумага оптом ниже на 30%, чем в розницу. При этом её запасов в магазинах канцелярских товаров достаточно.
К оптовикам, у которых выявили нарушения, направили соответствующие письма. Их попросили пересмотреть ценовую политику.
Напомним, ранее экономить бумагу из-за высокой стоимости призвала сотрудников мэрия Новосибирска. Также с дефицитом столкнулся Совет депутатов.