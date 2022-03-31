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281 магазин распространяет наркотики в интернете – отчет МВД по Новосибирской области

31 марта 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
На территории области действует 281 магазин, который распространяет наркотики через интернет. Тревожные цифры прозвучали в докладе начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрея Кулькова на сессии Законодательного собрания 31 марта 2021.

Проблема торговли наркотиками прозвучала в отчете за 2021 год начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области, перед депутатами на сессии ЗС. Преступники используют интернет и современные технологии.

«Весь прошлый год из всей общей массы выявленных преступлений по распространению наркотиков - почти 70% это та категория, которая занимается распространением бесконтактным способом - через интернет», - заявил начальник ГУ МВД РФ по НСО Андрей Кульков.

Член комитета Заксобрания НСО по строительству, ЖК комплексу и тарифам Илюхин Вячеслав предложил ГУ МВД активнее использовать IT-технологии, чтобы ловить закладчиков, распространяющих наркотики.

«Нужно развитие IT-технологий, совершенствование материальной базы. Сам не знаю, как с этим бороться, торговцы имеют преимущество, которые этим занимаются. Распространитель наркотиков находится во главе, а другие закладывают», - сказал депутат, курирующий территорию рабочего поселка Пашино в Новосибирске.

«Мы создали специальное подразделение, которое занимается такими преступлениями. Как с этим бороться мы знаем», - заявил начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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#Новости#Криминал
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