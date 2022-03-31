«Нужно развитие IT-технологий, совершенствование материальной базы. Сам не знаю, как с этим бороться, торговцы имеют преимущество, которые этим занимаются. Распространитель наркотиков находится во главе, а другие закладывают», - сказал депутат, курирующий территорию рабочего поселка Пашино в Новосибирске.