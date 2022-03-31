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Стая бродячих собак набросилась на ребенка в Новосибирской области

31 марта 04:12
Фото: подслушано в Искитиме
Девочка отделалась испугом после встречи с дворнягами.

Жительница Искитима Новосибирской области пожаловалась на стаю бродячих собак, которая кидалась на школьницу в людном месте 30 марта. О происшествии она рассказала в группе «Подслушано в Искитиме».

«Сегодня при мне эта стая собак кидалась на ребёнка. Девочка 1-2 класс», - подписала пост женщина.

По словам сибирячки, она проходила мимо и увидела, как маленькая девочка отгоняет от себя стаю дворняг. Школьница была напугана, а когда они отвлеклись – она убежала.

Женщина пожаловалась, что в городе плохо работает служба отлова бездомных животных. В комментариях к посту с ней согласились не многие.

По мнению пользователей Сети, на кадрах нет доказательств агрессии со стороны собак: «Я мимо этой стаи проходила много раз и ни на кого они не бросаются, они сами всех боятся».

К тому же, они высказались против службы отлова, говоря, что специалисты могут только убить животное, а не оказать помощь.

Напомним, ранее Atas.info писал о том, что стая собак искусала женщину в Сосновом боре в Новосибирске. Ей наложили несколько швом и поставили уколы от бешенства.

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#Новости#Происшествия
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