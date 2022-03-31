Таксиста начнут судить за убийство 27-летнего пассажира в Новосибирске

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 27-летнего пассажира водителем такси. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего новосибирца, который зарезал 27-летнего мужчину во время частного извоза. Инцидент произошёл ночью 24 января 2022 года.
Напомним, в этот день парень и девушка вызвали такси по адресу от улицы Одоевского до Твардовского. В пути между пассажиром и водителем возник конфликт. Последний остановил машину возле остановки «Разъезд Иня», вышел и накинулся с ножом на клиента.
Молодой пассажир скончался на месте от полученных травм. Его спутница вызвала полицию и скорую помощь. Приехавшие правоохранители задержали таксиста и арестовали.
«Вину в совершенном преступлении мужчина не признал», - уточнили в Следственном комитете Новосибирской области.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд для рассмотрения.