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Таксиста начнут судить за убийство 27-летнего пассажира в Новосибирске

31 марта 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчины вступили в конфликт во время поездки, который закончился поножовщиной.

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве 27-летнего пассажира водителем такси. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего новосибирца, который зарезал 27-летнего мужчину во время частного извоза. Инцидент произошёл ночью 24 января 2022 года.

Напомним, в этот день парень и девушка вызвали такси по адресу от улицы Одоевского до Твардовского. В пути между пассажиром и водителем возник конфликт. Последний остановил машину возле остановки «Разъезд Иня», вышел и накинулся с ножом на клиента.

Молодой пассажир скончался на месте от полученных травм. Его спутница вызвала полицию и скорую помощь. Приехавшие правоохранители задержали таксиста и арестовали.

«Вину в совершенном преступлении мужчина не признал», - уточнили в Следственном комитете Новосибирской области.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передали в Первомайский районный суд для рассмотрения.

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#Новости#Криминал
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