Незнакомец ударил ножом мужчину возле бара в центре Новосибирска

Posted 2 апреля 2022, 08:29
Published 2 апреля 2022, 08:29
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
В Новосибирске неизвестный ранил ножом 25-летнего парня возле бара на улице Советской. Преступника уже задержала полиция.
По данным ГУ МВД Новосибирской области, инцидент произошёл ещё 27 марта в центре города. В полицию позвонили медики с сообщением о 25-летнем пациенте, которого незнакомец ударил ножом в живот возле бара.
Правоохранители выехали на место и выяснили, что после нападения подозреваемый уехал на автомобиле. После опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения они задержали 21-летнего жителя Дзержинского района.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью человека. Расследование продолжается.