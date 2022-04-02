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Posted 2 апреля 2022, 08:29

Published 2 апреля 2022, 08:29

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Незнакомец ударил ножом мужчину возле бара в центре Новосибирска

Незнакомец ударил ножом мужчину возле бара в центре Новосибирска

2 апреля 2022, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После спонтанного нападения преступник уехал на машине в неизвестное направление.

В Новосибирске неизвестный ранил ножом 25-летнего парня возле бара на улице Советской. Преступника уже задержала полиция.

По данным ГУ МВД Новосибирской области, инцидент произошёл ещё 27 марта в центре города. В полицию позвонили медики с сообщением о 25-летнем пациенте, которого незнакомец ударил ножом в живот возле бара.

Правоохранители выехали на место и выяснили, что после нападения подозреваемый уехал на автомобиле. После опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения они задержали 21-летнего жителя Дзержинского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью человека. Расследование продолжается.

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#Криминал
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