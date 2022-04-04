Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022

Posted 4 апреля 2022, 01:24
Published 4 апреля 2022, 01:24
Modified 17 сентября 2022, 07:22
Updated 17 сентября 2022, 07:22
Карта боевых действий на Украине сегодня 5 апреля 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.
Войска ДНР ведут бои под Новобахмутовкой и Троицким. Отступающие части украинской 25-й воздушно-десантной бригады понесли крупные потери в районе Новоселовки. Уничтожено 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 3 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры. В Николаевской области высокоточными ракетами уничтожены крупные хранилища топлива в Константиновке. В Ровенской области – в Славуте и Тернополе. С этих баз снабжались топливом украинские войска на Донецком и Николаевском направлениях.
Стоянка авиационной техники и топливное хранилище уничтожены на аэродроме Баловное, в пригороде Николаева.
В Киевской области ударом по военному аэродрому Васильков выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПЫО Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.