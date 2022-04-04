atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2022, 01:24

Published 4 апреля 2022, 01:24

Modified 17 сентября 2022, 07:22

Updated 17 сентября 2022, 07:22

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022

4 апреля 2022, 01:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Российские Вооруженные Силы уничтожили высокоточным оружием топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, сообщает Минобороны РФ. Также нанесены удары по аэродромам в пригороде Николаева и Киевской области.

Карта боевых действий на Украине сегодня 5 апреля 2022 и сводка Минобороны РФ – в материале Atas.info.

Войска ДНР ведут бои под Новобахмутовкой и Троицким. Отступающие части украинской 25-й воздушно-десантной бригады понесли крупные потери в районе Новоселовки. Уничтожено 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 3 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры. В Николаевской области высокоточными ракетами уничтожены крупные хранилища топлива в Константиновке. В Ровенской области – в Славуте и Тернополе. С этих баз снабжались топливом украинские войска на Донецком и Николаевском направлениях.

Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора
Узнать подробнее

Стоянка авиационной техники и топливное хранилище уничтожены на аэродроме Баловное, в пригороде Николаева.

В Киевской области ударом по военному аэродрому Васильков выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПЫО Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме
Все выплаты ветеранам боевых действий 2022, включая участников спецоперацииПедагога-психолога из Новосибирска обвинили в распространении фейков об армии РоссииУкраинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора
#Политика#Спецоперация#Армия#Минобороны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика