Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022

Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры. В Николаевской области высокоточными ракетами уничтожены крупные хранилища топлива в Константиновке. В Ровенской области – в Славуте и Тернополе. С этих баз снабжались топливом украинские войска на Донецком и Николаевском направлениях.