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Posted 5 апреля 2022, 10:55

Published 5 апреля 2022, 10:55

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

День Победы в Новосибирске посвятят истории освобождения Украины от фашизма

День Победы в Новосибирске посвятят истории освобождения Украины от фашизма

5 апреля 2022, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Праздничные акции 9 мая проведут в традиционном формате.

В Новосибирске 77 годовщину Победы 9 мая посвятят освобождению Украины от фашистских захватчиков. Эту тематику патриотических акций предложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе онлайн заседания комитета «Победа» 5 апреля.

В 2022 году впервые с начала пандемии День Победы проведут в полном формате без коронавирусных ограничений. При этом глава региона подчеркнул, что участникам торжества нужно помнить о безопасности ветеранов и детей. В очередях лучше не снимать защитные маски.

«В этом году надеемся, что удастся провести всё, к чему мы привыкли, к чему готовились полноценно, масштабно. Надеемся, ситуация позволит это сделать. Тем не менее, я подтверждаю, что мы готовимся провести Парад Победы с участием зрителей, и шествие «Бессмертного полка» в обычном порядке», - сказал Андрей Травников.

После губернатор предложил организационному комитету праздника сделать отдельный акции, посвящённые истории освобождения Украины от фашизма. Тем самым напомнить сибирякам о нынешних подвигах нашего народа.

«Сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам – победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма», – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее назвали площадки, на которых пройдут залпы салютов в Новосибирске на День Победы 9 мая 2022 года.

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