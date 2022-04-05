Казахстанская авиакомпания SСAT возобновит рейсы до Новосибирска с 11 апреля

Рейс DV828 из аэропорта Толмачёво будет отправляться в 04:30 с прибытием в аэропорт Нур-Султана в 05.00. Обратный рейс DV827 будет отправляться из Нур-Султана в 01.00 и прибывать в аэропорт Новосибирск (Толмачево) в 03:30. Время в пути будет составлять 1 час 30 мин.