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Posted 8 апреля 2022, 08:59

Published 8 апреля 2022, 08:59

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Дела двух работников ТУАД в Новосибирске прокуратура направила в суд

Дела двух работников ТУАД в Новосибирске прокуратура направила в суд

8 апреля 2022, 08:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обвиняемые закрыли глаза на плохие дороги и взяли деньги.

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников ТУАД. По версии следствия, дорожники получали взятки.

Общая сумма взятки достигла 500 тысяч рублей. Работников обвиняют по статье: получение взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.

«Осенью 2020 года указанные должностные лица совместно получили от представителей строительных организаций взятки на общую сумму более полумиллиона рублей за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона», - рассказали в ведомстве.

По факту, обвиняемые знали о плохом качестве дорог. Однако вместо исправления и ремонта, подозреваемые взяли деньги. Уголовные дела были возбуждены в мае 2021 года. Дело рассмотрит Карасукский районный суд.

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