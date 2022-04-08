Дела двух работников ТУАД в Новосибирске прокуратура направила в суд

Posted 8 апреля 2022, 08:59
Published 8 апреля 2022, 08:59
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников ТУАД. По версии следствия, дорожники получали взятки.
Общая сумма взятки достигла 500 тысяч рублей. Работников обвиняют по статье: получение взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.
«Осенью 2020 года указанные должностные лица совместно получили от представителей строительных организаций взятки на общую сумму более полумиллиона рублей за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона», - рассказали в ведомстве.
По факту, обвиняемые знали о плохом качестве дорог. Однако вместо исправления и ремонта, подозреваемые взяли деньги. Уголовные дела были возбуждены в мае 2021 года. Дело рассмотрит Карасукский районный суд.