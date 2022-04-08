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Posted 8 апреля 2022, 05:37

Published 8 апреля 2022, 05:37

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Единовременная выплата 10000 рублей пенсионерам к 9 мая 2022: кому положена

Единовременная выплата 10000 рублей пенсионерам к 9 мая 2022: кому положена

8 апреля 2022, 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10000 рублей ко дню Победы 9 мая. Некоторые российские регионы уже объявили о разовых пособиях – разбираемся, когда деньги начнут поступать новосибирцам и кому они положены.

Фиксированные выплаты были объявлены для пенсионеров из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Иркутской области. Местные ветераны ВОВ получат от 5 до 15 000 рублей. Новая волна пособий приурочена ко дню Победы. Редакция Atas.info выяснила, когда объявят о выплатах в Новосибирской области.

«Пока дополнительного указа не было подписано о разовых выплатах к 9 мая. Однако эта социальная поддержка ежегодна, она введена с 2020 года», - уточнили журналисту в ПФР Новосибирской области.

Кому положена ежегодная разовая выплата к 9 мая:

На получение выплаты в 2022 году могут традиционно претендовать инвалиды и участники Великой Отечественной войны; люди, принимавшие участие в строительстве оборонительных сооружений, работавшие на военно-морских базах, участники тыла.

Также, получат деньги несовершеннолетние и совершеннолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией.

Ожидается, что выплату могут объявить, как и в прошлом году – в конце апреля. До 9 мая деньги должны поступить отдельным категориям пенсионеров, которые указаны выше.

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#Общество#Выплаты
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