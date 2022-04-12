В Новосибирске на улице Прокопьевской жителям частного сектора затопило огороды

Подтопление заметили на улице Прокопьевская. По словам жильцов домов, вода начала скапливаться еще 9 апреля. Уже к понедельнику, 11 апреля она затопила огороды и подвалы. При этом хозяева участков вовремя очистили территорию от снега. Новосибирцы отмечают, что с такой проблемой они не сталкивались уже много лет.