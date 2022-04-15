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Posted 15 апреля 2022, 06:28

Published 15 апреля 2022, 06:28

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Новосибирск вошёл в ТОП-3 городов с самым чистым воздухом в стране 15 апреля

Новосибирск вошёл в ТОП-3 городов с самым чистым воздухом в стране 15 апреля

15 апреля 2022, 06:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сервис IQAir показывает, что сегодня, в пятницу воздух в городе чистый.

Новосибирск оказался в рейтинге российских городов, в которых самый чистый воздух 15 апреля. Об этом свидетельствует сервис IQAir.

Так, на первом месте по загрязнению воздуха оказался Волгоград, на втором Нижний Новгород, а на третьем – Новосибирск. Индекс качества воздуха в городе утром 15 апреля составлял 17, что является лучшим показателем по состоянию атмосферы.

При этом специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра передают, что в течение дня метеоусловия в Новосибирске будут накапливать в воздухе вредные примеси.

Такое предупреждение сообщали и в четверг, 14 апреля. Однако превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружили.

Жалобы от новосибирцев к качеству воздуха стали поступать все чаще. Когда в городе растаял снег, то появилась пыль из-за ремонта дорог и строительства объектов.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основную причину пыли на левом берегу. Так, первопричиной стала стройка четвертого моста. Однако в ответе ГК «ВИС» сказано, что на площадках нет пыли и грязи, колеса грузовиков моют, а проблема «пыльных бурь» была в Новосибирске и до начала строительства, подробнее - в материале Atas.info.

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#Экология#Новосибирск#Строительство#Пыль
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