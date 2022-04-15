Новосибирск вошёл в ТОП-3 городов с самым чистым воздухом в стране 15 апреля

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основную причину пыли на левом берегу. Так, первопричиной стала стройка четвертого моста. Однако в ответе ГК «ВИС» сказано, что на площадках нет пыли и грязи, колеса грузовиков моют, а проблема «пыльных бурь» была в Новосибирске и до начала строительства, подробнее - в материале Atas.info.