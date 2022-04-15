Новосибирский общественник не согласился с Локтем о возникновении пыли из-за строек

«Ещё лет 6 назад я услышал, что наш город называют «пылеград». Сначала возмутился, а потом понял весь смысл этой фразы. Ведь так оно и есть. Новосибирск – чемпион по пыли. К примеру, Чита стоит в окружении гор и там очень пыльно во время дождей. Она просто стекает по дорогам. Но все же там не так критично, как у нас. Ситуация с пылью и грязью возникла в Новосибирске из-за должного контроля за дорожно-хозяйственным сектором. К работе муниципальных ведомств нет должного контроля. Также нет приоритетного видения расходования средств города», - высказался о запыленности Новосибирска общественник Владимир Кириллов.