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Posted 18 апреля 2022, 01:09

Published 18 апреля 2022, 01:09

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

18 апреля 2022, 01:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В центре Новосибирска воздух загрязнен на 10 баллов.

В Новосибирске уровень загрязнения воздуха перевалил за критическую отметку в максимальные 10 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствует сервис Airvoice.

По данным сервиса, утром в понедельник, 18 апреля воздух загрязнен на 8-10 баллов. Наиболее грязный воздух в городе фиксируется на улицах Горького (10 баллов), Немировича-Данченко (9 баллов), Сибирская и в Академгородке (по 8 баллов).

Сервис Airvoice рекомендует не выходить на улицу и закрывать окна в доме. Также в Новосибирске уже второй день наблюдается дымка и смог. В ГУ МЧС напоминают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Температура днем 18 апреля будет в пределах +15…+17 градусов. Во второй половине дня столбик термометра будет постепенно понижаться. Облачность переменная, без осадков.

Напомним, высокий уровень загрязнения в Новосибирске фиксировался и 17 апреля. Показатели воздуха достигали 7 баллов из 10. На улицах стоял смог.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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