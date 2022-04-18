Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

Posted 18 апреля 2022, 01:09
Published 18 апреля 2022, 01:09
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске уровень загрязнения воздуха перевалил за критическую отметку в максимальные 10 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствует сервис Airvoice.
По данным сервиса, утром в понедельник, 18 апреля воздух загрязнен на 8-10 баллов. Наиболее грязный воздух в городе фиксируется на улицах Горького (10 баллов), Немировича-Данченко (9 баллов), Сибирская и в Академгородке (по 8 баллов).
Сервис Airvoice рекомендует не выходить на улицу и закрывать окна в доме. Также в Новосибирске уже второй день наблюдается дымка и смог. В ГУ МЧС напоминают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.
Температура днем 18 апреля будет в пределах +15…+17 градусов. Во второй половине дня столбик термометра будет постепенно понижаться. Облачность переменная, без осадков.
Напомним, высокий уровень загрязнения в Новосибирске фиксировался и 17 апреля. Показатели воздуха достигали 7 баллов из 10. На улицах стоял смог.