В Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

«Мы за два года уже привыкли, что после длинных выходных идет подъем. Предлагаю подготовить необходимый набор мероприятий, не избыточных, но минимально необходимых для того, чтобы нам подготовиться к окончанию праздников. Дай Бог, шестой волны не будет, но на всякий случай», – добавил губернатор.