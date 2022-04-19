Сотрудника СИЗО осудят за передачу наркотиков заключённым в Новосибирске

Posted 19 апреля 2022, 07:25
Published 19 апреля 2022, 07:25
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске сотрудник СИЗО пойдет под суд за передачу осужденным наркотических веществ. Об этом передают в Следственном комитете по Новосибирской области.
Известно, что 24-летний сотрудник начал заниматься противозаконными действиями в 2021 году. За денежное вознаграждение он проносил на режимный объект запрещенные вещества.
Деятельность новосибирца пресекли в октябре 2021 года во время личного досмотра. Обвиняемый полностью сознался в преступлении.
«В результате собранных доказательств обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями о мелком взяточничестве и приобретении наркотических средств», - сообщают в СК.
Бывшему сотруднику СИЗО грозит до 9-ти лет колонии. Уголовное дело будет направлено в суд.