По данным следствия, руководитель ведомства совмещал основную работу с должностью заведующим кафедрой СГУВТ. С сентября 2017 года по июнь 2020 года мужчина вносил фиктивные данные в табели учета рабочего времени о работе в вузе, где по факту не трудился.