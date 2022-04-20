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Posted 20 апреля 2022, 03:28

Published 20 апреля 2022, 03:28

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 20 апреля

Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 20 апреля

20 апреля 2022, 03:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Концентрация вредных веществ фиксируется в центре города.

Утром 20 апреля воздух в Новосибирске загрязнен на 7 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные со станций мониторинга AirVoice.

«Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно», - комментируют на сайте сервиса AirVoice специалисты.

Сейчас среднее значение загрязнения атмосферы в Новосибирске равно 7 баллам из 10 возможных. В большей мере концентрация вредных веществ зафиксирована в центре города на улицах Сибирская, 30 и Горького, 14.

Также вредные примеси отмечены в воздухе в районе улиц Немировича-Данченко, 119, Первомайской, 24 и Бардина, 1. Это связано с погодными условиями.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром 20 апреля в Новосибирске +8 градусов, без осадков. Ветер достигает 8 метров в секунду.

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#Экология
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