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Posted 21 апреля 2022, 07:28

Published 21 апреля 2022, 07:28

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

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Бессмертный полк 2022 в Новосибирске – как участвовать в шествии

21 апреля 2022, 07:28
Фото: Павел Мирошников
Шествие «Бессметного полка» в Новосибирске состоится 9 мая 2022 года – впервые за два года в офлайн формате. В традиционном мероприятии участниками станут тысячи новосибирцев. Все они пройдут с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

9 мая 2022 года состоится общественная акция «Бессмертный полк», посвященная памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Последний раз шествие на Красном проспекте проводилось в Новосибирске в 2019 году. Тогда в длительном мероприятии участвовали около 240 тысяч человек.

Тысячи новосибирцев несли в руках штандарты портретов своих близких, которые участвовали в боевых действиях в 40-е годы. В последние два года пандемии коронавируса «Бессмертный полк» проводился в онлайн-режиме.

Где пройдет шествие в Новосибирске

9 мая 2022 колонна «Бессмертного полка» начнет движение по Красному проспекту от начала Октябрьской магистрали до Дома офицеров. Шествие состоится после того, как закончится парад Победы.

Точное время сборов у координаторов мероприятия появится ближе к 9 мая. Шествие – это многочасовая акция. В среднем, колонна «Бессмертного полка» идет 2-3 часа.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо просто прийти на построение. Также важно закрепить портрет фронтовика на штендере, указать его фамилию, имя, отчество и годы жизни. Если фотографий нет, то достаточно и надписей.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Как зарегистрироваться на сайте «Бессмертный полк»

Если вы хотите, чтобы память о воевавшем предке сохранилась и ее увидели другие, то можно зарегистрироваться на официальном сайте «Полка». Зайдите на сайт https://www.moypolk.ru/register, придумайте логин и пароль.

Следующее действие – найдите свой регион и нажмите «Запиши деда в полк». Далее – заполните профиль фронтовика – добавьте фотографии и расскажите его биографию. Помимо портрета, можно прикрепить фото медалей, наград и писем с фронта. На сайте есть возможность создать и скачать макет штендера.

Напомним, штендеры для шествия Бессмертного полка 2022 появились в магазинах Новосибирска. Штендеры продают по по 89 рублей с 57% скидкой.

Добавим, в мэрии Новосибирска анонсировали праздничные мероприятия на 9 Мая. Состоятся патриотические акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие. На площади Ленина пройдёт парад 41 военной техники. Над Новосибирском пролетят лётчики-истребители.

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