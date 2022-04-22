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Posted 22 апреля 2022, 10:31

Published 22 апреля 2022, 10:31

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Дороги перекроют на левом берегу Новосибирска из-за ремонта до 6 мая

Дороги перекроют на левом берегу Новосибирска из-за ремонта до 6 мая

22 апреля 2022, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Движение ограничат для транспорта на улицах Титова, Петропавловская и Салтыкова-Щедрина.

В Новосибирске с 22 апреля по 6 мая закроют несколько участков дорог в Ленинском районе из-за ремонтных работ. Мэрия назвала улицы, где временно ограничат движение.

Для проезда транспорта закроют дорогу по улице Петропавловская до 6 мая. Также ограничения введут возле жилого дома на Титова, 41.

В центре левобережья участок проезжей части сузят на 3 метра. Специалисты ООО «НТСК» займутся ремонтом аварийной теплотрассы.

Также по 5 мая на 7 метров сузят часть проспекта Димитрова напротив дома Салтыкова-Щедрина, 1. На этом участке начнут ямочный ремонт.

В мэрии напомнили водителям, что в этот период нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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