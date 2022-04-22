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Posted 22 апреля 2022, 04:23

Published 22 апреля 2022, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Заморозки и снежные дожди ожидаются на Пасху в Новосибирской области

Заморозки и снежные дожди ожидаются на Пасху в Новосибирской области

22 апреля 2022, 04:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На Пасху в Новосибирскую область придут дожди со снегом и похолодание до -8 градусов. Синоптики озвучили прогноз погоды на 23 и 24 апреля 2022 года.

В предпраздничный день, 23 апреля, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью в пригороде Новосибирска ожидаются заморозки до -6…-8 градусов. Днем в отдельных районах региона похолодает до -5, а в областном центре будет теплее – до +1…+3 по Цельсию. При этом синоптики не исключают, что мегаполис в субботу накроют дожди с мокрым снегом. Также ветер может достичь порывов в 9 метров в секунду.

На Пасху, 24 апреля, под Новосибирской ночью будет также морозно. Столбики термометра опустятся до -8 градусов. Уже днём в городе воздух прогреется до +4…+6, выглянет солнце. Осадков специалисты гидрометцентра не обещают.

Сервис Gismeteo прогнозирует в субботу максимум +1 градус тепла на весь день. Также сообщается о сильном ветре до 10 метров в секунду и дожде днём. По их данным в праздничный день Пасхи в Новосибирск вернется солнышко, однако потепления с ним не придет. Температура за окном установится на отметки в +4 градуса.

Сервис «Яндекс.Погода» может порадовать новосибирцев солнечным прогнозом на Пасху. Дожди и прохлада до -1 градуса ожидаются только в канун праздника, а днем 24 апреля в Новосибирске потеплеет до +5. Однако ощущаться будет как -2 градуса.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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