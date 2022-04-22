Заморозки и снежные дожди ожидаются на Пасху в Новосибирской области

В предпраздничный день, 23 апреля, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью в пригороде Новосибирска ожидаются заморозки до -6…-8 градусов. Днем в отдельных районах региона похолодает до -5, а в областном центре будет теплее – до +1…+3 по Цельсию. При этом синоптики не исключают, что мегаполис в субботу накроют дожди с мокрым снегом. Также ветер может достичь порывов в 9 метров в секунду.