Средний платеж по ипотеке в Новосибирске вырос на 37% и достиг 57 тысяч рублей

Эксперт отметил, что за кредит в размере 5,5 млн рублей сроком на 23 года при ставке 11,7 % покупателю придется ежемесячно платить более 57 тысяч рублей (рост на 37%). В марте, при тех же условиях, но со ставкой в 7,5 % сумма платежа составляла около 41 тысячи рублей в месяц. За 30 дней стоимость ипотеки выросла на 37,5 %.