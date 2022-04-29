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Posted 29 апреля 2022, 02:01

Published 29 апреля 2022, 02:01

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Подготовить больницы к лечению холеры рекомендует Роспотребнадзор в Новосибирске

Подготовить больницы к лечению холеры рекомендует Роспотребнадзор в Новосибирске

29 апреля 2022, 02:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Постановление предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, в том числе усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведение тренировочных занятий на случай вспышки заболевания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует всем регионам обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой, Новосибирск - не исключение.

Пресс-служба Роспотребнадзора информирует, что глава ведомства Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

Роспотребнадзор рекомендует регионам в России обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой. Также ведомство поручило обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям. Поставленные задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.

Напомним, также в Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники. Глава региона отметил, что во время праздничных выходных необходимо минимизировать риск распространения COVID-19. В правительстве подготовят ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить возникновения шестой волны коронавируса.

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