Губернатор в прямом эфире обратится к новосибирцам из-за ситуации с пожарами

Posted 30 апреля 2022, 08:07
Published 30 апреля 2022, 08:07
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
В Новосибирской области осложнилась ситуация с пожарами в апреле 2022 года. В связи с этим, одной из мер профилактики будет в ближайшие дни перехват эфира десяти телеканалов и трех радиостанций обращением главы региона к жителям.
На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметили, что за прошедшие сутки в области фиксировали 261 термоточек, из них 259 случаев пала травы. Большое число пожаров возникало в Северном, Куйбышевском, Венгеровском районах, а также Коченевском, Доволенском, Болотнинском и Мошковском районах.
«В результате огнем было уничтожено 32 частных дома, без жилья остались 67 человек», - отметили представители ГУ МЧС России по Новосибирской области во время заседания КЧС.
Председатель КЧС Сергей Семка сказал, что необходимо провести опашку поселений, восстановить и расширить минерализованные полосы. Также предложил оказать помощь погорельцам.
В регионе усилят патрули, авиамониторинг. Также проведут профилактическую работу с населением.