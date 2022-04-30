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Posted 30 апреля 2022, 08:07

Published 30 апреля 2022, 08:07

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Губернатор в прямом эфире обратится к новосибирцам из-за ситуации с пожарами

Губернатор в прямом эфире обратится к новосибирцам из-за ситуации с пожарами

30 апреля 2022, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Эфир десяти телеканалов перехватят для обращения губернатора Андрея Травникова к жителям Новосибирской области по случаю сложной пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили на экстренном заседании по чрезвычайным ситуациям 30 апреля.

В Новосибирской области осложнилась ситуация с пожарами в апреле 2022 года. В связи с этим, одной из мер профилактики будет в ближайшие дни перехват эфира десяти телеканалов и трех радиостанций обращением главы региона к жителям.

На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметили, что за прошедшие сутки в области фиксировали 261 термоточек, из них 259 случаев пала травы. Большое число пожаров возникало в Северном, Куйбышевском, Венгеровском районах, а также Коченевском, Доволенском, Болотнинском и Мошковском районах.

«В результате огнем было уничтожено 32 частных дома, без жилья остались 67 человек», - отметили представители ГУ МЧС России по Новосибирской области во время заседания КЧС.

Председатель КЧС Сергей Семка сказал, что необходимо провести опашку поселений, восстановить и расширить минерализованные полосы. Также предложил оказать помощь погорельцам.

В регионе усилят патрули, авиамониторинг. Также проведут профилактическую работу с населением.

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#Общество#Новосибирск
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