Трое мужчин скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Posted 30 апреля 2022, 10:20
Published 30 апреля 2022, 10:20
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
Умершим мужчина было по 41 год, 61 год и 85 лет. Всего в регионе жертвами инфекции стали 5 623 человека.
За сутки медики сняли с больничного 112 человек. С начала пандемии выздоровели 249 235 человек. Сейчас в ковидариях находится 601 пациент, включая 7 детей. В реанимации при этом 81 пациент, из которых 15 подключили к ИВЛ.
В Новосибирской области на 30 апреля коронавирусная инфекция обнаружена у 256 194 человек, включая 38 011 детей. За сутки её нашли у 18 несовершеннолетних.