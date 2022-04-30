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Posted 30 апреля 2022, 10:20

Published 30 апреля 2022, 10:20

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Трое мужчин скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Трое мужчин скончались от COVID-19 в Новосибирской области

30 апреля 2022, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Смертность людей с коронавирусом начала снижаться к 30 апреля 2022 года – за сутки три пациента скончались, ещё 110 заболели в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Умершим мужчина было по 41 год, 61 год и 85 лет. Всего в регионе жертвами инфекции стали 5 623 человека.

За сутки медики сняли с больничного 112 человек. С начала пандемии выздоровели 249 235 человек. Сейчас в ковидариях находится 601 пациент, включая 7 детей. В реанимации при этом 81 пациент, из которых 15 подключили к ИВЛ.

В Новосибирской области на 30 апреля коронавирусная инфекция обнаружена у 256 194 человек, включая 38 011 детей. За сутки её нашли у 18 несовершеннолетних.

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#Общество#Новосибирск
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