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Posted 4 мая 2022, 04:31

Published 4 мая 2022, 04:31

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

В Новосибирске начали ремонт аварийного моста на Сибревкома

В Новосибирске начали ремонт аварийного моста на Сибревкома

4 мая 2022, 04:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мост середины XX века на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать. О старте работ сообщили в подрядной компании «Сибстрой» 4 мая.

Конкурс на ремонт аварийного пешеходного моста возле ЖК «Флотилия» на Сибревкома объявили ещё осенью 2021 года. Тогда победитель - «Сибстрой» - выявил желание провести капитальные работы за 50 млн рублей.

Вопрос о ремонте переправы подняли власти Новосибирска после вмешательства прокуратуры в 2020 году. Мэрию предупредили об опасности эксплуатации моста, построенного в 1926 году, пешеходами.

Судя по данным с сайта госзакупок, мост восстановят от коррозии. Также уложат новый асфальт. Работы должны завершить до 15 октября 2022 года.

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#Город#Новосибирск
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