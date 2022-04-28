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Posted 28 апреля 2022, 06:08

Published 28 апреля 2022, 06:08

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

В Новосибирске объявлен конкурс на ремонт Октябрьского моста за 2 миллиарда рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на ремонт Октябрьского моста за 2 миллиарда рублей

28 апреля 2022, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ремонт планируют завершить через два года - в 2024 году.

В Новосибирске отремонтируют Октябрьский мост за 2 миллиарда рублей. Предприятие «Гормост» объявило аукцион на ремонт Октябрьского моста.

Еще в марте были объявлены торги на ремонт моста за 998 миллионов рублей. Однако позже выбор подрядчика отменили, а мэр Анатолий Локоть заявил о нехватке финансирования. Сейчас назвали новую сумму ремонтных работ – 2,2 миллиарда рублей.

В аукционной документации говорится, что на проезжей части и тротуарах зальют выравнивающий бетонный слой, установят новые ограждения, восстановят плиты в районе тротуаров и сделают новые деформационные швы. Помимо этого, подрядчик должен сделать новую облицовку из натурального камня под карнизами опор.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 апреля. Ремонтные работы планируется сделать до 9 декабря 2024 года.

Напомним, участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей. Ремонт продлится с 21 мая 2022 года до 1 сентября 2023 года.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Ремонт
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