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Posted 6 мая 2022, 06:52

Published 6 мая 2022, 06:52

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет

Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет

6 мая 2022, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего в регионе проживают почти 7 тысяч ветеранов войны. Самому взрослому из них уже 110 лет, о чем передали в Министерстве труда и социального развития по Новосибирской области.

Свой 110-й юбилей отпраздновал самый пожилой ветеран войны из Новосибирской области. Министерство труда и соцразвития региона рассказало, сколько всего ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Новосибирской области.

Так, самый взрослый ветеран недавно отпраздновал свои 110 лет жизни. Всего ветеранов ВОВ в Новосибирске осталось 6 998 человек. В этот список входят не только участники войны, но и те, кто был в концлагерях будучи детьми.

Также в Минтруда объяснили, что в области больше не осталось живых обладателей высших наград за участие в Великой Отечественной войне, о чем сообщает Сиб.фм.

Также Atas.info писал, как найти ветерана по фамилии на сайте «Подвиг народа». Подробная инструкция - в материале.

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