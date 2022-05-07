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Posted 7 мая 2022, 01:00

Published 7 мая 2022, 01:00

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022

Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022

7 мая 2022, 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
9 мая 2022 года отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне. Этот день отмечается военным парадом, патриотическими акциями, концертами и праздничным салютом. Поздравления с Днем Победы – в материале Atas.info.

Поздравления с Днем Победы

***

Весна. Победа. Сколько ж в двух словах

И счастья безграничного, и боли.

Так пусть же в наших жизнях и сердцах

Не будет места ни вражде, ни злобе.

Давайте сохраним мы этот мир,

Убережём от гибели и взрывов

И будущее наше защитим,

Пока Земля от горя не остыла.

В проломе встанем за своих детей,

Чтоб окружали их добро и счастье,

Чтоб нам растить спокойно сыновей,

И внуков не коснулись чтоб напасти.

Желаем всем улыбок и любви,

Пусть в семьях ваших май продлится вечно!

Пусть излучают свет все ваши дни

И дарят радость жизни бесконечно!

***

Поздравляю с Днем Победы,

Пожелать хочу добра,

Чтобы чистым было небо,

Чтобы мир царил всегда!

***

9 Мая – самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый грустный праздник – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизменного благополучия – это лучшая дань ветеранам, нашим родным и дедам!

***

С Днем Победы! Мира вам и счастья

И сирени буйного кипения,

В мирных небесах пускай кружатся

Голуби со снежным оперением!

Мирных дней спокойное течение

Чтоб никто нарушить не посмел,

Счастья вам, здоровья, вдохновения,

Встреч приятных, интересных дел!

***

Поздравляю с Днем Победы! И пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война лишь по книжкам и фильмам. С праздником!

***

Всем, кто сражался за Отчизну,

Поклон нижайший до земли.

Благодарим вас за победу,

За то, что жизнь нам сберегли!

***

От всего сердца я поздравляю вас с Днем Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником!

***

Идут года, но славный подвиг

Нам никогда не позабыть.

Всех поздравляем с Днем Победы,

Желаем только в мире жить!

***

В День Победы хочу пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях —

В добром здравии годы встречать,

Если плакать — то только от счастья!

Пусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!

***

День Победы − наша гордость,

Это память всей страны.

И на праздничном параде

Побывать мы все должны.

Мира, радости, любви

Всем вам желаю от души.

***

Со слезами на глазах

Этот праздник мы встречаем,

Вспоминаем, кто в боях

Жизнь отдал, страну спасая.

И тебе желаю я,

Впредь с войною не встречаться,

Просто, Родину любя,

Мирным небом наслаждаться!

***

Они сражались за победу,

За мир, за счастье, солнца свет.

Поздравим тех, кто жив остался,

И вспомним тех, кого уж нет!

***

Мирное небо над головой

Было нелёгкой добыто ценой.

С праздником всех, с Днём Победы прекрасным!

Пусть навсегда будет небо лишь ясным.

Жизни желаем без бед и невзгод,

Подвиг вовек не забудет народ.

В праздник всех павших мы вспомним опять,

С гордостью будем их упоминать.

Напомним, первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска. «БТР, Тигр, Триумф и Ярс» - тяжелая военная техника проехала по центральной части Новосибирска на предварительной репетиции парада Победы, о чем проинформировал Центральный военный округ. Репетиция была совмещена с военнослужащими и техникой, которые прошли или проехали в колоннах.

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