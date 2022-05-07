Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022

Поздравляю с Днем Победы! И пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война лишь по книжкам и фильмам. С праздником!