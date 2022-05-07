Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022

Posted 7 мая 2022, 01:00
Published 7 мая 2022, 01:00
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
***
Весна. Победа. Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни злобе.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережём от гибели и взрывов
И будущее наше защитим,
Пока Земля от горя не остыла.
В проломе встанем за своих детей,
Чтоб окружали их добро и счастье,
Чтоб нам растить спокойно сыновей,
И внуков не коснулись чтоб напасти.
Желаем всем улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших май продлится вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!
***
Поздравляю с Днем Победы,
Пожелать хочу добра,
Чтобы чистым было небо,
Чтобы мир царил всегда!
***
9 Мая – самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый грустный праздник – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизменного благополучия – это лучшая дань ветеранам, нашим родным и дедам!
***
С Днем Победы! Мира вам и счастья
И сирени буйного кипения,
В мирных небесах пускай кружатся
Голуби со снежным оперением!
Мирных дней спокойное течение
Чтоб никто нарушить не посмел,
Счастья вам, здоровья, вдохновения,
Встреч приятных, интересных дел!
***
Поздравляю с Днем Победы! И пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война лишь по книжкам и фильмам. С праздником!
***
Всем, кто сражался за Отчизну,
Поклон нижайший до земли.
Благодарим вас за победу,
За то, что жизнь нам сберегли!
***
От всего сердца я поздравляю вас с Днем Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником!
***
Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы,
Желаем только в мире жить!
***
В День Победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях —
В добром здравии годы встречать,
Если плакать — то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!
***
День Победы − наша гордость,
Это память всей страны.
И на праздничном параде
Побывать мы все должны.
Мира, радости, любви
Всем вам желаю от души.
***
Со слезами на глазах
Этот праздник мы встречаем,
Вспоминаем, кто в боях
Жизнь отдал, страну спасая.
И тебе желаю я,
Впредь с войною не встречаться,
Просто, Родину любя,
Мирным небом наслаждаться!
***
Они сражались за победу,
За мир, за счастье, солнца свет.
Поздравим тех, кто жив остался,
И вспомним тех, кого уж нет!
***
Мирное небо над головой
Было нелёгкой добыто ценой.
С праздником всех, с Днём Победы прекрасным!
Пусть навсегда будет небо лишь ясным.
Жизни желаем без бед и невзгод,
Подвиг вовек не забудет народ.
В праздник всех павших мы вспомним опять,
С гордостью будем их упоминать.
Напомним, первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска. «БТР, Тигр, Триумф и Ярс» - тяжелая военная техника проехала по центральной части Новосибирска на предварительной репетиции парада Победы, о чем проинформировал Центральный военный округ. Репетиция была совмещена с военнослужащими и техникой, которые прошли или проехали в колоннах.