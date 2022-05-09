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Posted 9 мая 2022, 06:16

Published 9 мая 2022, 06:16

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая

Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая

9 мая 2022, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В десять часов утра в центре Новосибирска началась праздничная программа, посвящённая Дню Победы 9 мая – ее участниками стали более 150 тысяч человек.

9 Мая 2022 года состоялся торжественный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа началась в 10:00 утра. Ее открыли курсанты военных училищ и другие военнослужащие – Росгвардейцы, МЧС. Все они прошлись маршем по площади Ленина в центре Новосибирска.

В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая
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Посмотреть на парад пришли тысячи новосибирцев. Вместе с тем по Красному проспекту проехала тяжелая военная техника с участием легендарного советского танка Т-34. Также над небом пролетели военные истребители и кукурузники. Позже стало известно, что часть пролетов отменили из-за неясной погоды.

Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске
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Также состоялась акция «Бессмертного полка», в которой приняли участие 150 тысяч человек. Все они почтили память фронтовиков. Со штендерами солдат вышли губернатор и мэр.

«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске в День Победы 9 мая
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#9 мая#Парад#День Победы
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