Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 10 мая

Posted 10 мая 2022, 04:08
Published 10 мая 2022, 04:08
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Специалисты станций мониторинга выпустили предупреждение для новосибирцев: «Внимание! Воздух грязный!». При этом на сайте добавлено, что ситуация стабильная.
Судя по карте AirVoice, качество воздуха достигает 7 баллов в районе реки Обь на левом берегу Новосибирска. Подобная картина наблюдается на улице Первомайская, 224, где находится одна из станций мониторинга.
Немного приятнее сейчас гулять по улице Горького, 12 и Сибирской, 30. Там фиксируют загрязнение на 6 баллов из 10.
Такую обстановку в мегаполисе связывают с погодными условиями. Утром 10 мая столбики термометра достигли +11 градусов, ветра практически нет. В течение дня ожидается потепление до +25, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.