В Новосибирской области на 60% выросли объемы производства лекарств

Напомним, в марте 2022 года пациенты жаловались на дефицит импортных лекарств от щитовидной железы и болезни Паркинсона в аптеках Новосибирска. Тогда власти организовали проверку и позже сообщили, что препараты в ближайшее время поступят в регион, а также на многие средства можно найти аналоги.