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Posted 10 мая 2022, 07:15

Published 10 мая 2022, 07:15

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирской области на 60% выросли объемы производства лекарств

В Новосибирской области на 60% выросли объемы производства лекарств

10 мая 2022, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выпуск лекарств вырос почти на 60% в Новосибирской области с начала 2022 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Всего за несколько месяцев этого года в регионе произвели препараты на сумму в 3,4 миллиона рублей. Это на 56,9% больше объемов прошлого года.

Аналитики отметили, что в Новосибирской области выпускают большое количество лекарственных средств от болезней кишечника, для сердечников и тех, у кого нарушен обмен веществ. Они могут с легкостью заменить импортные.

Фармакологические компании региона стараются избежать дефицита жизненно важных препаратов, которые доставлялись из-за рубежа. Поэтому производство аналогов увеличивают.

Новосибирская область производить одну треть лекарственных препаратов в Сибири. При этом в работе используется российское оборудование.

Напомним, в марте 2022 года пациенты жаловались на дефицит импортных лекарств от щитовидной железы и болезни Паркинсона в аптеках Новосибирска. Тогда власти организовали проверку и позже сообщили, что препараты в ближайшее время поступят в регион, а также на многие средства можно найти аналоги.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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