Двое подростков в Новосибирске украли духи на 20 тысяч рублей

В Новосибирске двое подростков украли из магазина духи на 20 тысяч рублей. По версии Следкома, все произошло в центре на улице Депутатской. Двое несовершеннолетних – 16 и 17 лет пришли в «Магнит Косметик», и украли парфюмерию на 19 900 рублей.