atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2022, 07:45

Published 12 мая 2022, 07:45

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирске после ремонта светофора Советское шоссе сковало пробками

В Новосибирске после ремонта светофора Советское шоссе сковало пробками

12 мая 2022, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Автомобилисты встали в пробку на Советском шоссе в Новосибирске из-за сбоя в работе светофоров. На майских праздниках специалисты службы обслуживания электросетей их ремонтировали.

Пробка из машин сковала участок перекрестка Советского шоссе и улицы Петухова. Дорожный коллапс уже протянулся до улицы Мира. Водители винят в этом «глючные» светофоры.

«Куплю машину ближе к светофору», - шутят автовладельцы в 2ГИС.

По словам новосибирцев, подобная дорожная обстановка наблюдается второй день подряд. На одном месте машины могут стоять до полутора часов.

«Светофор сбоит или вообще не работает. Проехать тяжело, свернуть некуда – что происходит не понятно. При этом из-за такого движения некоторые умудряются столкнуться», - рассказал Atas.info сибиряк, застрявший в пробке.

В МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Atas.info сообщили, что к месту уже выехали рабочие бригады. Они наладят светофоры, в работе которых произошел сбой.

«Что произошло пока неизвестно. Это скажут специалисты после осмотра. Какой-то сбой. Там уже работают бригады», - заключили в организации.

Материалы по теме
Светофор устроил диско-шоу на перекрестке в НовосибирскеНа светофоре в центре Новосибирска водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчикаВо время МЧМ-2023 в Новосибирске изменят работы светофоров у ЛДСНовосибирцы стоят в пробке на площади Труда из-за сломавшегося светофора
#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика