В Новосибирске после ремонта светофора Советское шоссе сковало пробками

Posted 12 мая 2022, 07:45
Published 12 мая 2022, 07:45
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Пробка из машин сковала участок перекрестка Советского шоссе и улицы Петухова. Дорожный коллапс уже протянулся до улицы Мира. Водители винят в этом «глючные» светофоры.
«Куплю машину ближе к светофору», - шутят автовладельцы в 2ГИС.
По словам новосибирцев, подобная дорожная обстановка наблюдается второй день подряд. На одном месте машины могут стоять до полутора часов.
«Светофор сбоит или вообще не работает. Проехать тяжело, свернуть некуда – что происходит не понятно. При этом из-за такого движения некоторые умудряются столкнуться», - рассказал Atas.info сибиряк, застрявший в пробке.
В МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Atas.info сообщили, что к месту уже выехали рабочие бригады. Они наладят светофоры, в работе которых произошел сбой.
«Что произошло пока неизвестно. Это скажут специалисты после осмотра. Какой-то сбой. Там уже работают бригады», - заключили в организации.