Житель Новосибирска возмутился поведением горожан 9 Мая у Монумента Славы

Posted 12 мая 2022, 04:06
Published 12 мая 2022, 04:06
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Новосибирец пожаловался на поведение горожан на 9 Мая в День Победы. По его словам, официальное мероприятие проходило на Монументе Славы, однако во дворах царил хаос.
Жители Новосибирска на 9 Мая начали искать парковку в соседних дворах, тем самым не давая проехать автомобилям местных жителей и мешая пройти пешеходам.
Также мужчина рассказал и про малое количество туалетов. Посетители мероприятия искали ближайшие кусты и гаражи во дворах, тем самым портив территории.
Некоторые новосибирцы умудрялись жарить шашлыки во дворах, хотя рядом продавали уже готовое мясо. В течение всего дня собирались и любители выпивки. Они сидели на детских площадках, мешая играть детям.
Мужчина добавил, что на просьбы помочь с нарушителями правоохранители давали отказ, так как они отвечали только за территорию на Монументе Славы. Если вызывали дежурный наряд, то к тому времени нарушители правопорядка уже уходили, пишет НГС.
Напомним, салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая. Вечером на улице Станиславского запустили салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошел не по плану – икры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе.