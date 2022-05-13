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Posted 13 мая 2022, 01:14

Published 13 мая 2022, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

5 уголовных дел возбуждено из-за массовых пожаров в Новосибирской области

5 уголовных дел возбуждено из-за массовых пожаров в Новосибирской области

13 мая 2022, 01:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пожары произошли в Мошковском, Болотном, Доволенском, Коченевском и Северном районах, но причастных к ним найти до сих пор не удалось, о чем сообщает правительство региона.

В Новосибирской области продолжает сохраняться высокий уровень пожароопасности, о чем свидетельствует статистика ежедневных возгораний в регионе. Правоохранители возбудили 5 уголовных дел из-за пожаров, которые произошли при неосторожном обращении с огнем или же поджога сухой травы. Однако найти виновных так и не удалось.

Такие пожары уничтожили ряд домов, дачи, а также леса. Например, в Мошковском районе были сожжены 13 дачных домиков. В Болотном, после поджога травы сгорели 8 домов. В Доволенском районе дотла сгорели 19 построек, а в Коченевском и Северном районах неизвестный уничтожил дачи, дома и лес.

Полицейские разыскивают всех причастных к поджогу. Также в правительстве региона уточнили, что всего за последний период пожаров в Новосибирской области возбуждено 664 административных дел.

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