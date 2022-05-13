5 уголовных дел возбуждено из-за массовых пожаров в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает сохраняться высокий уровень пожароопасности, о чем свидетельствует статистика ежедневных возгораний в регионе. Правоохранители возбудили 5 уголовных дел из-за пожаров, которые произошли при неосторожном обращении с огнем или же поджога сухой травы. Однако найти виновных так и не удалось.