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Posted 16 мая 2022, 07:33

Published 16 мая 2022, 07:33

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Мёртвого мужчину со спущенными штанами нашли у пивного бара в Новосибирске

Мёртвого мужчину со спущенными штанами нашли у пивного бара в Новосибирске

16 мая 2022, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
15 мая 2022 года тело нашли ночью у бара на ОбьГЭСе, о чем поделились очевидцы в соцсетях.

В Новосибирске прохожие нашли труп мужчины рядом с пивным баром. По словам новосибирцев, тело обнаружили на ОбьГЭСе. У покойного были спущены штаны.

По предположению автора поста в группе ВК «На ОбГЭСе», мужчину убили и изнасиловали, но подтвержденной информации пока нет. В Следственном комитете по Новосибирской области рассказали, что погибшему было 47 лет.

По факту обнаружения трупа проводится проверка. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия
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