Мёртвого мужчину со спущенными штанами нашли у пивного бара в Новосибирске

Posted 16 мая 2022, 07:33
Published 16 мая 2022, 07:33
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В Новосибирске прохожие нашли труп мужчины рядом с пивным баром. По словам новосибирцев, тело обнаружили на ОбьГЭСе. У покойного были спущены штаны.
По предположению автора поста в группе ВК «На ОбГЭСе», мужчину убили и изнасиловали, но подтвержденной информации пока нет. В Следственном комитете по Новосибирской области рассказали, что погибшему было 47 лет.
По факту обнаружения трупа проводится проверка. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.