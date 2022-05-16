Отключения горячей воды 2022 в Новосибирске с 16 мая: график, улицы и адреса

Posted 16 мая 2022, 01:50
Published 16 мая 2022, 01:50
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
16-28 мая
по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко), ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Котовского (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Троллейной, ул. Киевской, ул. Новосибирской, ул. Плахотного, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Забалуева, ул. Фасадной, ул. Филатова, ул. Спортивной, ул. Титова, ул. Оборонной, ул. Волховской, на Троллейном жилмассиве, в микрорайоне Чистая Слобода, ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», Западном и Юго-Западном жилмассивах, в ЖК «Аквамарин», поселке Затон, на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной, ул. 2-й Станционной и ул. Олимпийской.
23 мая - зона Кировской районной котельной Цех№2 (м-р ОбьГЭС):
улицы 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская.