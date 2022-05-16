Отключения горячей воды 2022 в Новосибирске с 16 мая: график, улицы и адреса

по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко), ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Котовского (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Троллейной, ул. Киевской, ул. Новосибирской, ул. Плахотного, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Забалуева, ул. Фасадной, ул. Филатова, ул. Спортивной, ул. Титова, ул. Оборонной, ул. Волховской, на Троллейном жилмассиве, в микрорайоне Чистая Слобода, ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», Западном и Юго-Западном жилмассивах, в ЖК «Аквамарин», поселке Затон, на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной, ул. 2-й Станционной и ул. Олимпийской.