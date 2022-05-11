График отключения горячей воды с 12 мая 2022 в Новосибирске: узнать по адресу

Posted 11 мая 2022, 09:39
Published 11 мая 2022, 09:39
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Сибирская генерирующая компания предупредила новосибирце о завершении отопительного сезона-2022. Следом за отключением тепла в кранах перекрывают горячую воду. Испытания проведут в 13 этапов с 12 мая до 23 июля. Мы узнали, кто первый начнет утро без воды. Адреса указаны ниже:
Специалисты также предупредили горожан о том, что места, где проводят ремонт, лучше обходить. Никто не исключает вероятность прорыва трубы под землей – а такие случаи фиксируют регулярно весной и летом.
Кроме того, аккуратнее следует быть водителям и полуночникам, которые рискуют провалиться в темное время суток в яму, вырытую для работ на теплотрассе.