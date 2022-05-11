График отключения горячей воды с 12 мая 2022 в Новосибирске: узнать по адресу

Горячую воду начнут отключать в домах Новосибирска с 12 мая 2022 года. Энергетики СГК приступят к испытаниям теплосетей на прочность и дефекты после зимнего сезона для подготовки к следующему. Какие улицы и по какому графику оставят без водоснабжения – читайте на Atas.info.

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