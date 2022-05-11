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Posted 11 мая 2022, 09:39

Published 11 мая 2022, 09:39

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

График отключения горячей воды с 12 мая 2022 в Новосибирске: узнать по адресу

График отключения горячей воды с 12 мая 2022 в Новосибирске: узнать по адресу

11 мая 2022, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Горячую воду начнут отключать в домах Новосибирска с 12 мая 2022 года. Энергетики СГК приступят к испытаниям теплосетей на прочность и дефекты после зимнего сезона для подготовки к следующему. Какие улицы и по какому графику оставят без водоснабжения – читайте на Atas.info.

Сибирская генерирующая компания предупредила новосибирце о завершении отопительного сезона-2022. Следом за отключением тепла в кранах перекрывают горячую воду. Испытания проведут в 13 этапов с 12 мая до 23 июля. Мы узнали, кто первый начнет утро без воды. Адреса указаны ниже:

Специалисты также предупредили горожан о том, что места, где проводят ремонт, лучше обходить. Никто не исключает вероятность прорыва трубы под землей – а такие случаи фиксируют регулярно весной и летом.

Кроме того, аккуратнее следует быть водителям и полуночникам, которые рискуют провалиться в темное время суток в яму, вырытую для работ на теплотрассе.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Отключение#Горячая вода#Испытания
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