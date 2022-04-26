Названы самые ранние даты отключения отопления в домах Новосибирска за 6 лет

Добавим, что за последние 6 лет отопительный сезон в Новосибирской области завершался в разный период. Например, в 2016-м году батареи стали отключать с 19 мая. В 2017-м отопление выключили 10 мая, а в 2018-м году тепло покинуло дома 21 мая. В 2019 году отопительный сезон завершили 9 мая. Самый ранний период выключения отопления был в 2020 году – там тепло из батарей ушло 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая.