atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2022, 02:37

Published 26 апреля 2022, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Названы самые ранние даты отключения отопления в домах Новосибирска за 6 лет

Названы самые ранние даты отключения отопления в домах Новосибирска за 6 лет

26 апреля 2022, 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2020 году отопление выключили раньше всего - 23 апреля.

В Новосибирске в предстоящий четверг, 28 апреля придет летняя жара до +21 градусов. В связи с этим многие интересуются, когда в городе отключат отопление. Однако о точном решении об отключении его в 2022 году говорить еще рано.

Добавим, что за последние 6 лет отопительный сезон в Новосибирской области завершался в разный период. Например, в 2016-м году батареи стали отключать с 19 мая. В 2017-м отопление выключили 10 мая, а в 2018-м году тепло покинуло дома 21 мая. В 2019 году отопительный сезон завершили 9 мая. Самый ранний период выключения отопления был в 2020 году – там тепло из батарей ушло 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая.

Известно, что решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как температура сохранится в пределах от +8…+10 градусов в течение 5-ти дней. Об этом сообщил мэр Новосибирска. По его словам, прекратить подачу тепла невозможно из-за правила предоставления коммунальных услуг, в котором указано, что это можно делать при определённых условиях. Также глава города отметил, что в данный момент городские власти не принимали решение о прекращении подачи тепла.

Материалы по теме
Около 250 жилых домов остались без отопления и воды в НовосибирскеМэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре НовосибирскаКогда отключат отопление в домах Новосибирска в апреле 2022: официальная информация
#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Отопительный сезон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика