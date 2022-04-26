Названы самые ранние даты отключения отопления в домах Новосибирска за 6 лет

Posted 26 апреля 2022, 02:37
Published 26 апреля 2022, 02:37
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске в предстоящий четверг, 28 апреля придет летняя жара до +21 градусов. В связи с этим многие интересуются, когда в городе отключат отопление. Однако о точном решении об отключении его в 2022 году говорить еще рано.
Добавим, что за последние 6 лет отопительный сезон в Новосибирской области завершался в разный период. Например, в 2016-м году батареи стали отключать с 19 мая. В 2017-м отопление выключили 10 мая, а в 2018-м году тепло покинуло дома 21 мая. В 2019 году отопительный сезон завершили 9 мая. Самый ранний период выключения отопления был в 2020 году – там тепло из батарей ушло 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая.
Известно, что решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как температура сохранится в пределах от +8…+10 градусов в течение 5-ти дней. Об этом сообщил мэр Новосибирска. По его словам, прекратить подачу тепла невозможно из-за правила предоставления коммунальных услуг, в котором указано, что это можно делать при определённых условиях. Также глава города отметил, что в данный момент городские власти не принимали решение о прекращении подачи тепла.