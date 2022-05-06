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Posted 6 мая 2022, 05:14

Published 6 мая 2022, 05:14

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды

Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды

6 мая 2022, 05:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о завершении отопительного сезона в Новосибирске с 11 мая 2022. После отключения тепла в домах начнутся испытания теплосетей на прочность. Они сопровождаются отключениями горячей воды.

«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона с 11 мая», - объявил Анатолий Локоть на часе прессы 5 мая. По правилам предоставления коммунальных услуг, действующим в России, отопление в домах отключают только после пятидневного периода, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов.

По словам Локтя, такое условие будет выполнено к 11 марта и после завершения отопительного сезона начнутся испытания тепловых сетей 2022.

А уже 12 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей и сопутствующие им отключения горячей воды. График испытаний-отключений 2022 выложен на сайте СГК.

Год назад, гидравлические испытания сетей на прочность начались именно 11 мая 2021. На первом этапе Сибирская Генерирующая Компания (СГК) отключала горячую воду в зоне ТЭЦ-5. Первые отключения горячей воды при прошлогодних испытаниях качались жилых домов в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном, Дзержинском районах.

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#Город#Новосибирск#Отопление#Отопительный сезон
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