Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды

«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона с 11 мая», - объявил Анатолий Локоть на часе прессы 5 мая. По правилам предоставления коммунальных услуг, действующим в России, отопление в домах отключают только после пятидневного периода, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов.