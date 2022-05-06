Отопительный сезон в Новосибирске завершат 11 мая - начнутся отключения горячей воды

Posted 6 мая 2022, 05:14
Published 6 мая 2022, 05:14
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона с 11 мая», - объявил Анатолий Локоть на часе прессы 5 мая. По правилам предоставления коммунальных услуг, действующим в России, отопление в домах отключают только после пятидневного периода, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов.
По словам Локтя, такое условие будет выполнено к 11 марта и после завершения отопительного сезона начнутся испытания тепловых сетей 2022.
А уже 12 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей и сопутствующие им отключения горячей воды. График испытаний-отключений 2022 выложен на сайте СГК.
Год назад, гидравлические испытания сетей на прочность начались именно 11 мая 2021. На первом этапе Сибирская Генерирующая Компания (СГК) отключала горячую воду в зоне ТЭЦ-5. Первые отключения горячей воды при прошлогодних испытаниях качались жилых домов в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном, Дзержинском районах.