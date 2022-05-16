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Posted 16 мая 2022, 01:12

Published 16 мая 2022, 01:12

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирской области открыты два пункта размещения погорельцев

В Новосибирской области открыты два пункта размещения погорельцев

16 мая 2022, 01:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Третьи сутки в Тогучинском районе бушует сильный пожар – на помощь прибыли МЧС из Красноярска.

В Новосибирской области продолжает сохраняться сезон повышенной пожароопасности. В Тогучинском районе рядом с селом Мокрушино вот уже несколько дней огонь уничтожает сотни гектар лесного массива.

Третьи сутки спасатели борются с помощью спецтехники. Теперь в тушении огня помогают два вертолета МИ-8, которые выслал Красноярский край от авиационно-спасательного центра МЧС.

Задействован и вертолет Росгвардии, пожарно-спасательные подразделения Новосибирска, лесники и волонтеры. По данным на 15 мая 2022 года в тушениях пожара принимают участие 106 человек и 32 спецтехники.

В ближайших селах (Степногутово и Коурак) открыты дополнительные пункты для размещения погорельцев. Уточняется, что жители села Мокрушино знают о происходящем и эвакуация сейчас не требуется, пишет Сибкрай.

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