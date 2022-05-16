За неделю 724 термические точки зафиксированы в Новосибирской области

Posted 16 мая 2022, 09:55
Published 16 мая 2022, 09:55
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В области пожарные реагировали на вызовы в 16 районах за неделю. Всего за это время потушили 84 природных возгорания.
«Сложная обстановка с пожарами образовалась в Тогучинском и Сузунском районах. Огонь бушевал на 700 гектарах лесной территории. Для борьбы применяли аэромобильную группировку», - уточнил Орлов.
Отмечено, что с 16 по 25 мая в Новосибирской области продлен противопожарный режим. В 12 муниципалитетах развернули специальные штабы, которые проводят беседы с населением. В регионе зафиксировали всего 724 терматочки.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о высокой пожароопасности 5 класса в Новосибирской области. Правоохранители возбудили пять дел из-за большого числа возгораний, к которым причастны люди. Виновных, однако пока не нашли.