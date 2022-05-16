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Posted 16 мая 2022, 09:55

Published 16 мая 2022, 09:55

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

За неделю 724 термические точки зафиксированы в Новосибирской области

За неделю 724 термические точки зафиксированы в Новосибирской области

16 мая 2022, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пожары охватили 700 гектаров леса в Новосибирской области за период с 9 по 15 мая. О пожароопасной обстановке рассказал глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов 16 мая на оперативном заседании правительства.

В области пожарные реагировали на вызовы в 16 районах за неделю. Всего за это время потушили 84 природных возгорания.

«Сложная обстановка с пожарами образовалась в Тогучинском и Сузунском районах. Огонь бушевал на 700 гектарах лесной территории. Для борьбы применяли аэромобильную группировку», - уточнил Орлов.

Отмечено, что с 16 по 25 мая в Новосибирской области продлен противопожарный режим. В 12 муниципалитетах развернули специальные штабы, которые проводят беседы с населением. В регионе зафиксировали всего 724 терматочки.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высокой пожароопасности 5 класса в Новосибирской области. Правоохранители возбудили пять дел из-за большого числа возгораний, к которым причастны люди. Виновных, однако пока не нашли.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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