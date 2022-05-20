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Posted 20 мая 2022, 08:23

Published 20 мая 2022, 08:23

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив

Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив

20 мая 2022, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В городе Черепаново Новосибирской области произошло убийство на фоне ревности – супруг зарезал жену, но любовник остался жив, передает СУ СК РФ по региону

По данным следствия, трагедия произошла 19 мая. 28-летний мужчина узнал, что к его жене должен был прийти знакомый. В итоге подозреваемый пришел домой в алкогольном опьянении, ударил несколько раз свою жену, а далее схватился за нож.

Он нанес 4 удара гостю и 2 – пострадавшей. Затем сбежал с места преступления. В доме находилась дочка погибшей. Сибирячка скончалась от полученных травм в медучреждении, а ее знакомый доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Злоумышленника задержали. Он создался в преступлении. Его обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирская область
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