Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив

Posted 20 мая 2022, 08:23
Published 20 мая 2022, 08:23
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
По данным следствия, трагедия произошла 19 мая. 28-летний мужчина узнал, что к его жене должен был прийти знакомый. В итоге подозреваемый пришел домой в алкогольном опьянении, ударил несколько раз свою жену, а далее схватился за нож.
Он нанес 4 удара гостю и 2 – пострадавшей. Затем сбежал с места преступления. В доме находилась дочка погибшей. Сибирячка скончалась от полученных травм в медучреждении, а ее знакомый доставлен в больницу с ножевыми ранениями.
Злоумышленника задержали. Он создался в преступлении. Его обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.