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Posted 22 мая 2022, 03:05

Published 22 мая 2022, 03:05

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Жительницы Новосибирска нашли способ покупать Zara, H&M и вещи других ушедших брендов

Жительницы Новосибирска нашли способ покупать Zara, H&M и вещи других ушедших брендов

22 мая 2022, 03:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Новосибирска в марте остались без таких известных брендов как Zara, Massimo Dutti и другие. Модницы, лишенные возможности покупать вещи в тех магазинах, в которых за несколько лет уже привыкли, нашли новые способы найти им замену. Рассказываем, где можно купить хорошие вещи и даже с бирками известных брендов.

Секонд-хенды

В секонд-хендах можно приобрести вещи из H&M, Mango, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие. Можно наткнуться и на раритетные олимпийки, пиджаки и брюки, которые сейчас на пике моды. По цене – дешевле, чем в брендовых магазинах. При этом вещи с хорошим качеством придется поискать, ведь секонд-хенд подразумевает под собой уже б/у одежду.

«Авито»

Жительницы Новосибирска и не только, после закрытия известных магазинов, начали распродавать свои вещи на сайте. Некоторые вещи можно найти даже с бирками. Одежда из позапрошлой коллекции гораздо дешевле, чем из новой - впрочем, как и везде. При этом важно не наткнуться на мошенников, которые продают топы с Центрального рынка под брендом Zara, пишет НГС.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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