Жительницы Новосибирска нашли способ покупать Zara, H&M и вещи других ушедших брендов

Жительницы Новосибирска и не только, после закрытия известных магазинов, начали распродавать свои вещи на сайте. Некоторые вещи можно найти даже с бирками. Одежда из позапрошлой коллекции гораздо дешевле, чем из новой - впрочем, как и везде. При этом важно не наткнуться на мошенников, которые продают топы с Центрального рынка под брендом Zara, пишет НГС.