Жительницы Новосибирска нашли способ покупать Zara, H&M и вещи других ушедших брендов

Posted 22 мая 2022, 03:05
Published 22 мая 2022, 03:05
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Секонд-хенды
В секонд-хендах можно приобрести вещи из H&M, Mango, Massimo Dutti, Pull&Bear и другие. Можно наткнуться и на раритетные олимпийки, пиджаки и брюки, которые сейчас на пике моды. По цене – дешевле, чем в брендовых магазинах. При этом вещи с хорошим качеством придется поискать, ведь секонд-хенд подразумевает под собой уже б/у одежду.
«Авито»
Жительницы Новосибирска и не только, после закрытия известных магазинов, начали распродавать свои вещи на сайте. Некоторые вещи можно найти даже с бирками. Одежда из позапрошлой коллекции гораздо дешевле, чем из новой - впрочем, как и везде. При этом важно не наткнуться на мошенников, которые продают топы с Центрального рынка под брендом Zara, пишет НГС.