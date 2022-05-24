atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2022, 07:23

Published 24 мая 2022, 07:23

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности

Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности

24 мая 2022, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэрия Новосибирска отменяет режим повышенной готовности, который ввели из-за мусорного конфликта ровно месяц назад. На аппаратном заседании 24 мая глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев ситуацию оценил, как стабильную.

На сегодня жалобы на уборку мусора сократились с 56 до 11. Больше обращений фиксировали от жителей пригорода и частных домов, а проблем в самом мегаполисе нет.

«Отдельно есть обращения по вывозу из частников старой мебели, мешков с мусором. В целом ситуация стабилизировалась и можно снять режим», - заявил Перязев.

Глава города Анатолий Локоть, выслушав доклад подчиненного, дал согласие – скоро начнут готовить соответствующие документы.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников расторг с регоператором «Экология-Н» мусорную концессию. Сам конфликт возник с мусорщиками и компаниями в апреле из-за дефицита необходимой техники и маленьких зарплат.

Материалы по теме
Кто виноват в забастовке водителей мусоровозов, потрясшей Новосибирск в апреле 2022Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией»«Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора, лишившись мусорной концессии
#Город#Новосибирск#Мусор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика