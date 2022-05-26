Директор котельной получил третий штраф за желто-синюю краску у мэрии Новосибирска

«Карзанов нанес краску на асфальт по улице Орджоникидзе 20 апреля 2022 года. За это был оштрафован на 30 тысяч рублей. За повторный инцидент выписали 48 тысяч рублей, потом ещё 45 тысяч», - уточнили в суде.