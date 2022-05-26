atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По Новосибирску прокатились байкерши в школьной форме и гольфах

26 мая 04:33
Фото: atas.info
Нетипичных байкеров заметили на улицах Новосибирска 25 мая 2022 года.

Байкерши в школьной формой с фартуком и гольфами прокатились по городу в честь последнего звонка. Счастливые сибирячки попрощались с учебным заведением необычным способом – они оделись как одиннадцатиклассницы и охотно попозировали фотографам-любителям.

Компании школьников можно было увидеть в среду в разных местах – в парках, на набережных и площадях. Ребята пели, танцевали и охотно фотографировались, запечатляя этот счастливый момент. Уже сегодня, 26 мая выпускники вышли, чтобы написать экзамен ЕГЭ.

Материалы по теме
Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям Последний звонок 25 мая 2022: поздравления и открытки выпускникам и родителям Последние звонки прошли в Новосибирской области 25 мая – школьники танцевали и пели
#Новости#Последние новости#Новосибирск#Школа#Школьники#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52