По Новосибирску прокатились байкерши в школьной форме и гольфах

Компании школьников можно было увидеть в среду в разных местах – в парках, на набережных и площадях. Ребята пели, танцевали и охотно фотографировались, запечатляя этот счастливый момент. Уже сегодня, 26 мая выпускники вышли, чтобы написать экзамен ЕГЭ.