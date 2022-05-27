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Мэр Бердска заработал почти 3 млн рублей – смотрим декларацию о доходах

27 мая 08:57
Фото: личная страница "ВКонтакте"
Евгений Шестернин
Мэр города Бердска в Новосибирской области отчитался о доходах за 2021 год

В документах Евгений Шестернин указал доход в 2,9 млн рублей. Добавим, что прошлогодний доход главы города вырос на 16,6% - то есть на 424 тысячи рублей. В 2020 году мэр задекларировал ежемесячный доход в 213 тысяч рублей, а в 2021 – сумма выросла до 248 тысяч рублей.

В имуществе Шестернина имеется одна квартира в 93,6 квадратных метров. У мэра машина в декларации не числится.

Жена Евгения Шестернина задекларировала в 2021 году доход в 477 тысяч. Добавим, что в 2020 году сумма превышала 1,8 млн рублей. Также в собственности у супруги числится машина Nissan Murano, доля в квартире, земельный участок и дачный дом.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах главы города Анатолия Локтя за 2021 год. Доход Анатолия Локтя составил 4.2 млн. рублей. Супруга мэра заработала 1.4 млн. рублей.

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