Снижение ключевой ставки Центробанка России сделает более привлекательными предложения по потребительским и ипотечным кредитам, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари.
"Однозначно будут снижать. И все уже потребительские кредиты должны пересматривать. На ключевую ставку ЦБ завязано все кредитование юридических лиц. И чем она ниже, тем экономике будет легче, она будет оживать", - сказал Эдуард Коложвари в интервью Atas.info.
26 мая Центробанк РФ объявил о понижении ключевой ставки с 14% до 11% . Это привело к некоторому ослаблению рубля. Впрочем, считает Эдуард Коложвари, на текущий момент курс национальной валюты слабо отражается на семейной экономике рядовых россиян, поскольку доллар фактически "деконвертирован".