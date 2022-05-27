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Упадут ставки по ипотеке и кредитам уже сейчас: экономист из Новосибирска о ставке ЦБ

27 мая 05:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирский экономист Эдуард Коложвари оценил снижение ключевой ставки Центробанка до 11%. По мнению эксперта, это в самой ближайшей перспективе приведет к снижению процентной ставки по потребительским и ипотечным кредитам

Снижение ключевой ставки Центробанка России сделает более привлекательными предложения по потребительским и ипотечным кредитам, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари.

"Однозначно будут снижать. И все уже потребительские кредиты должны пересматривать. На ключевую ставку ЦБ завязано все кредитование юридических лиц. И чем она ниже, тем экономике будет легче, она будет оживать", - сказал Эдуард Коложвари в интервью Atas.info.

Эксперт ожидает дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, вплоть до 5% к концу текущего года.

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26 мая Центробанк РФ объявил о понижении ключевой ставки с 14% до 11% . Это привело к некоторому ослаблению рубля. Впрочем, считает Эдуард Коложвари, на текущий момент курс национальной валюты слабо отражается на семейной экономике рядовых россиян, поскольку доллар фактически "деконвертирован".

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