"Однозначно будут снижать. И все уже потребительские кредиты должны пересматривать. На ключевую ставку ЦБ завязано все кредитование юридических лиц. И чем она ниже, тем экономике будет легче, она будет оживать", - сказал Эдуард Коложвари в интервью Atas.info.